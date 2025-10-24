Россия
20:56, 24 октября 2025

Пожар после взрыва в российской мечети попал на видео

Пожар после взрыва в мечети сняли на видео в Татарстане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Татарстане в одной из мечетей произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Все произошло в селе Пестрецы. Очевидцы утверждают, что возгоранию предшествовал взрыв газа.

Местный муфтий сообщил, что пострадали два человека, которые пришли на намаз, оба на данный момент находятся в больнице. Отмечается, что мечеть 24 октября открылась после реставрации.

Ранее стало известно, что в Краснокаменске машина скорой помощи с россиянином внутри загорелась по пути в морг. Во время движения из-под днища УАЗа внезапно пошел дым и началось возгорание. Тогда сотрудники остановили автомобиль, вынесли тело россиянина и попытались потушить пожар самостоятельно с помощью двух огнетушителей.

