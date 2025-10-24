Пожар после взрыва в российской мечети попал на видео

Пожар после взрыва в мечети сняли на видео в Татарстане

В Татарстане в одной из мечетей произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Все произошло в селе Пестрецы. Очевидцы утверждают, что возгоранию предшествовал взрыв газа.

Местный муфтий сообщил, что пострадали два человека, которые пришли на намаз, оба на данный момент находятся в больнице. Отмечается, что мечеть 24 октября открылась после реставрации.

