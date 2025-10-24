Культура
15:01, 24 октября 2025Культура

Пресняков принес в Кремль лезвие

Певец Владимир Пресняков выступил в Кремле с лезвием на шее
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Эстрадный певец Владимир Пресняков выступил на концерте в Кремле с лезвием на шее. Об этом сообщает MK.RU.

На сцену исполнитель вышел в расстегнутой рубашке, и зрители обратили внимание на аксессуар на груди певца — лезвие бритвы, которое висело рядом с крестиком. «Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь», — рассказали помощники Преснякова.

По данным издания, лезвие является «мощным амулетом». «Его называют сильнейшей защитой от негатива, происков врагов и недоброжелателей», — говорится в материале.

Ранее Владимир Пресняков прокомментировал сообщения о разводе его сына Никиты Преснякова с женой Аленой Красновой.

