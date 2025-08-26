Культура
13:41, 26 августа 2025Культура

Пресняков описал развод уехавшего в США сына фразой «это назревало»

Владимир Пресняков заявил, что развод его сына Никиты не был спонтанным
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадный певец Владимир Пресняков прокомментировал сообщения о разводе его сына Никиты Преснякова с женой Аленой Красновой. Музыканта цитирует KP.RU.

По словам артиста, решение о расставании супругов не было спонтанным. Он уточнил, что Никита и Алена боролись за свои отношения, однако им не удалось сохранить семью. «Это назревало и произошло», — пояснил Пресняков.

Музыкант добавил, что его сын находится на новом жизненном этапе. Пресняков заявил, что у Никиты «очень классное состояние», несмотря на развод.

Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году. В 2022-м они переехали в США, где артист решил развивать свою музыкальную карьеру. 19 августа пара объявила о разводе. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться.

Позже Пресняков обратился к поклонникам и призвал не рассуждать о его семейной жизни, информацией о которой они не владеют.

