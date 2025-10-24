Забота о себе
18:36, 24 октября 2025Забота о себе

Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

Психотерапевт Крашкина: Чтобы избежать ссор с тещей, супруги должны объединяться
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shurkin_son / Freepik

Спасти автономию семьи от вмешательства тещи или свекрови и избежать ссор помогут мягкие, но неизменные границы, говорит врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Способ остановить навязчивую родственницу она назвала в беседе с РИАМО.

Крашкина призвала отличать заботу от вторжения в личную жизнь молодых супругов. «Забота — это предложение помощи: "Хочешь, я покажу, как я варю суп?" Вторжение — навязывание: "Ты все делаешь неправильно, я сама!"» — разъяснила Крашкина.

Мужьям и женам она посоветовала благодарить матерей за добрые намерения, но мягко отстаивать свой выбор. Она призвала не выбирать сторону, а поддерживать супруга — тогда и теща почувствует уважение, а не отторжение. «Давайте "зону ответственности". Например: "Ты главная по внукам в выходные, а в будни мы сами"», — предложила психотерапевт. Такой подход снижает у старших родственниц уровень тревожности и позволяет им почувствовать себя значимыми, уверена Крашкина.

Ранее психотерапевт Анна Ланкастер рассказала, что в Великобритании люди стали собираться в парках и кричать, чтобы снять стресс. По ее мнению, этот тренд демонстрирует высокий уровень стресса у людей и нехватку социальных связей.

