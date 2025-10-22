Забота о себе
17:41, 22 октября 2025

В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

Психотерапевт Ланкастер: В Лондоне люди кричат в парках, чтобы снять стресс
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Сотни жителей Великобритании собираются в парках, чтобы покричать. Таким необычным способом они пытаются снять хронический стресс, рассказала психотерапевт Анна Ланкастер в беседе с Metro.

Клуб крикунов основала жительница Лондона Мона Шариф. По ее словам, это вышло случайно: она опубликовала пост в TikTok, где рассказала, как кричала в лесу после ссоры с братом. Многим идея понравилась, они захотели в следующий раз покричать вместе с Шариф. Спустя несколько недель на такую встречу в Лондоне собралось более 600 человек. Кроме того, подобные сообщества стали появляться в других городах страны.

Ланкастер объяснила эффективность этого метода тем, что крик помогает уменьшить стресс за счет активизации блуждающего нерва, который помогает регулировать эмоциональное состояние и высвобождает накопившиеся эмоции. «Однако сам факт, что люди собираются в парке, чтобы покричать, говорит о том, что у людей есть серьезная неудовлетворенная потребность в сообществе и эмоциональной связи», — предположила психотерапевт.

Ранее психотерапевт Салли Бейкер рассказала, как избавиться от тревожных мыслей за 15 минут. По ее словам, техника состоит из трех этапов: идентификация, спокойствие и обмен.

