14:29, 7 октября 2025Забота о себе

Психотерапевт подсказала технику избавления от тревожных мыслей за 15 минут

Психотерапевт Бейкер: Жизненно важно контролировать тревожные мысли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Салли Бейкер подсказала технику избавления от тревожных мыслей за 15 минут. Ее совет приводит Daily Mail.

Бейкер рассказала, что тревожные мысли множатся, если на них зацикливаться. Поэтому, по ее мнению, жизненно важно научиться их контролировать. Одним из эффективных методов она назвала технику, состоящую из трех этапов: идентификация, спокойствие и обмен.

Когда тревожные мысли захлестывают или приближается паническая атака, психотерапевт посоветовала определить, что именно вызывает тревогу и в какой части тела она ощущается. «Спросите себя, где вы ощущаете тревогу: в голове, челюсти, шее, плечах, сердце, груди, животе, ногах или коже», — дала совет Бейкер.

Эксперт указала, что, определив источник тревоги, можно приступить ко второму этапу. Для этого она предложила выбрать две точки, расположенные на уровне глаз, и сосредоточиться в течение минуты сначала на первой точке, потом на второй, а затем на пространстве между точками. «Это меняет химию вашего мозга. Сначала вы позволили тревоге существовать и ощутили ее в полной мере, а потом перенесли фокус внимания на что-то простое. Таким образом вы изменили реакцию тела», — объяснила специалист.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

На последнем этапе, по словам Бейкер, нужно вновь вернуться к мысли, вызвавшей тревогу. Она утверждает, что на этот раз реакция на нее будет иной, так как мозг успокоился и стал иначе отвечать на раздражители.

Ранее невролог Юлия Варламова назвала неочевидные признаки хронического стресса. По ее словам, нервное напряжение может проявляться расстройством пищеварения, потерей волос или частыми простудами.

