Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

Пушилин: Продвижение ВС России к Лиману приближает снятие водной блокады
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России к Красному Лиману (украинское название — Лиман) приближает снятие водной блокады. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики рассказал, что посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа. Он отметил, что российские бойцы динамично продвигаются к Красному Лиману.

«Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики», — назвал последствия Пушилин.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что взятие Дроновки стало серьезным шагом к достижению целей украинского конфликта. «Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», — заявил Белоусов в обращении к военным.

