Объявлено о серьезном шаге России к достижению целей СВО

Глава МО Белоусов: Взятие Дроновки в ДНР стало шагом к достижению целей СВО

Взятие населенного пункта Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР) стало серьезным шагом к достижению целей специальной военной операции (СВО). Об этом объявил министр обороны России Андрей Белоусов в обращении к бойцам Седьмой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что действия гвардейцев приблизили Россию к победе.

«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», — заявил Белоусов.

