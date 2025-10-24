В России предложили «отрезвить» Запад с помощью ядерного взрыва

Военкор Коц: Ядерный гриб над Новой Землей подействует на Запад отрезвляюще

России, возможно, следовало бы возобновить ядерные испытания на полигонах Новой Земли, так как это могло бы «отрезвить» Запад. Поступить таким образом предложил российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист напомнил, что ядерные испытания не проводились уже 35 лет — последний раз на Новой Земле испытывали ядерный заряд в 1990 году. Он отметил, что с помощью взрыва на полигоне можно было бы повлиять на ситуацию в международных отношениях.

«А может, повторим? Ядерный гриб над Новой Землей подействует на западные горячие головы исключительно отрезвляюще», — порассуждал Коц.

Комментируя возможность передачи Украине способных нести ядерные заряды ракет Tomahawk, президент России Владимир Путин предупреждал, что реакция Москвы будет «серьезной, если не ошеломляющей».

22 октября в России были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Ярс» и ракеты подводных лодок «Синева», которые осуществили в ходе тренировки стратегических ядерных сил.