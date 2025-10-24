В России предложили «отрезвить» Запад с помощью ядерного взрыва

России, возможно, следовало бы возобновить ядерные испытания на полигонах Новой Земли, так как это могло бы «отрезвить» Запад. Поступить таким образом предложил российский военкор Александр Коц в Telegram.
Журналист напомнил, что ядерные испытания не проводились уже 35 лет — последний раз на Новой Земле испытывали ядерный заряд в 1990 году. Он отметил, что с помощью взрыва на полигоне можно было бы повлиять на ситуацию в международных отношениях.
«А может, повторим? Ядерный гриб над Новой Землей подействует на западные горячие головы исключительно отрезвляюще», — порассуждал Коц.
Комментируя возможность передачи Украине способных нести ядерные заряды ракет Tomahawk, президент России Владимир Путин предупреждал, что реакция Москвы будет «серьезной, если не ошеломляющей».
22 октября в России были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Ярс» и ракеты подводных лодок «Синева», которые осуществили в ходе тренировки стратегических ядерных сил.