Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 24 октября 2025Россия

В России предложили «отрезвить» Запад с помощью ядерного взрыва

Военкор Коц: Ядерный гриб над Новой Землей подействует на Запад отрезвляюще
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Новая Зеландия

Новая Зеландия. Фото: Henning Gloystein / Reuters

России, возможно, следовало бы возобновить ядерные испытания на полигонах Новой Земли, так как это могло бы «отрезвить» Запад. Поступить таким образом предложил российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист напомнил, что ядерные испытания не проводились уже 35 лет — последний раз на Новой Земле испытывали ядерный заряд в 1990 году. Он отметил, что с помощью взрыва на полигоне можно было бы повлиять на ситуацию в международных отношениях.

«А может, повторим? Ядерный гриб над Новой Землей подействует на западные горячие головы исключительно отрезвляюще», — порассуждал Коц.

Комментируя возможность передачи Украине способных нести ядерные заряды ракет Tomahawk, президент России Владимир Путин предупреждал, что реакция Москвы будет «серьезной, если не ошеломляющей».

22 октября в России были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Ярс» и ракеты подводных лодок «Синева», которые осуществили в ходе тренировки стратегических ядерных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

    Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

    Российскому многодетному депутату пообещали штраф за совет жене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости