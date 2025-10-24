Раскрыт возможный план Трампа по похищению президента Венесуэлы

FT: Трамп может использовать коммандос для похищения президента Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп может использовать американских коммандос для похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета Financial Times.

«Военные эксперты предполагают, что Трамп может использовать коммандос для операции по похищению Мадуро и, возможно, некоторых его ключевых союзников, чтобы те предстали перед судом в США», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что возможная операция будет сопряжена с высокими рисками для Трампа, поскольку кадры взятых в плен или погибших американских военных стали бы «худшим кошмаром» для его администрации. Кроме того, эксперты высказывают опасения, что подобная операция даже в случае успеха может не привести к нужным США политическим результатам и обеспечить транзит власти в Венесуэле.

Ранее Мадуро обратился к Трампу с посланием на английском языке, в котором попросил его не нападать на республику. «Мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал он.

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле.