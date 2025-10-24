Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 24 октября 2025Мир

Раскрыта обида Трампа на Путина

Bloomberg: Британский политик Фарадж заявил, что Путин выставил Трампа дураком
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выставил его дураком. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.

«15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — отметил британский политик.

Фарадж добавил, что изначально надеялся на скорейшее урегулирование украинского конфликта благодаря усилиям Трампа. «Очевидно, этого не произойдет», — резюмировал он.

Ранее Фарадж призвал обе стороны украинского конфликта пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости