Раскрыта обида Трампа на Путина

Bloomberg: Британский политик Фарадж заявил, что Путин выставил Трампа дураком

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выставил его дураком. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.

«15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — отметил британский политик.

Фарадж добавил, что изначально надеялся на скорейшее урегулирование украинского конфликта благодаря усилиям Трампа. «Очевидно, этого не произойдет», — резюмировал он.

Ранее Фарадж призвал обе стороны украинского конфликта пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.