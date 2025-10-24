Силовые структуры
14:58, 24 октября 2025

Раскрыта судьба требуемых прокуратурой с «Южуралзолота» за экологический ущерб миллиардов

ГП просит обратить в доход государства ₽4,9 млрд с экс-владельца «Южуралзолота»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Главное здание «ОАО Южуралзолото Группа Компаний»

Главное здание «ОАО Южуралзолото Группа Компаний». Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) просит обратить в доход государства взысканные 4,9 миллиарда рублей с бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова и его дочерей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Пластском городском суде Челябинской области подтвердили факт поступления соответствующего иска. Речь идет об имуществе ответчиков общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств.

15 октября суд взыскал со Струкова 3,9 миллиарда рублей за экологический ущерб. Он был причинен во время прорыва дамбы на Светлинском месторождении в апреле 2024 года. Тогда в результате ЧП были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли.

