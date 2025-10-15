Раскрыта сумма взысканий с бывшего главы «Южуралзолота» за экологический ущерб

Суд взыскал 4 млрд рублей с экс-главы «Южуралзолота» за экологический ущерб

Пластский городской суд Челябинской области взыскал 3,9 миллиарда рублей с бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова за экологический ущерб. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры в полном объеме. Также ответчиками стали еще три человека: замглавы Ростехнадзора Юрий Шувалов, экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Владислав Потапов, бывший глава управления Следственного комитета по Челябинской области Алексей Колбасин. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Ущерб природе был причинен во время прорыва дамбы на Светлинском месторождении в апреле 2024 года. Тогда в результате ЧП были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ.

11 июля суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации долей группы компаний «Южуралзолото», а также других активов Струкова.