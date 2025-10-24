Раскрыта цена самой дешевой однушки Москвы

Риелтор Кобаладзе: Самая дешевая однушка Москвы продается за 5,84 млн рублей

Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве на первичном рынке недвижимости, доступная для покупки в октябре 2025 года, продается за 5,84 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» раскрыл эксперт рынка недвижимости Москвы Ярослав Кобаладзе.

Речь идет о лоте, расположенном на первом этаже трехэтажки в Троицком административном округе (ТАО) в Новой Москве, на улице Генерала Донскова. Риелтор уточнил, что дом, где она находится, уже сдан. Площади однушки составляет 35 квадратных метров.

По словам Кобаладзе, структура рынка меняется в пользу дорогих форматов, в частности, проектов бизнес-класса с более просторными планировками, где сохраняется маржа и спрос со стороны инвесторов. «В массовом сегменте застройщики работают на пределе себестоимости, поэтому доля «дешевых» однокомнатных квартир неизбежно сокращается. Все, что можно было вывести на рынок в нижнем ценовом диапазоне, уже построено и продано», — заключил он.

Ранее стало известно, что в октябре стоимость самой дешевой квартиры-студии в столице оценили в 3,75 миллиона рублей.