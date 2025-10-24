Раскрыты подробности о последних годах жизни больного раком звезды КВН

Звезда КВН Козмопулос в последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске

Бывший участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос, которого не стало из-за рака, в последние годы жизни из-за болезни передвигался на инвалидной коляске. Подробности о состоянии здоровья юмориста в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала звезда КВН и экс-участница «Сборной Пятигорска» Елена Борщева.

По словам юмористки, в 2008 году у Козмопулоса обнаружили опухоли в головном мозге, а после операции он потерял слух. Тем не менее экс-участник КВН выступал со стендапом, писал книгу и сценарий для фильма, занимался КВН в регионе и работал с детьми, раскрыла Борщева. «Хотя в последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле», — добавила она.

Бывшая участница КВН также назвала Козмопулоса лучшим актером их команды и мастером перевоплощений. «А еще он был классным другом и настоящим человеком. (...) Пашка, мне очень будет тебя не хватать», — заявила Борщева.

Ранее сообщалось, что Козмопулоса не стало на 45-м году жизни. Уточнялось, что в возрасте 29 лет юморист начал терять зрение и слух, однако врачи долго не могли обнаружить опухоль в мозге. После нескольких операций он частично вернул способность видеть, но остался глухим.