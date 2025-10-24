Умер участник КВН из «Сборной Пятигорска» Козмопулос

Умер участник Клуба веселых и находчивых» (КВН) из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Шоумен скончался на 45-м году жизни в больнице города Минеральные Воды. Причиной ухода стало онкологическое заболевание.

Выяснилось, что в возрасте 29 лет Козмопулос начал терять зрение и слух, однако врачи долго не могли обнаружить опухоль в мозге. После нескольких операций он частично вернул способность видеть, но остался глухим.

В феврале ушел из жизни бывший капитан команды-чемпиона КВН из Одессы Валерий Хаит. Ему было 85 лет. Он возглавлял городскую команду КВН с 1966 по 1970 год. Также Хаит был писателем-сатириком.