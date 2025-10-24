Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 24 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу российского топ-менеджера

СК предъявил обвинение замгендиректору «Экспофорум Интернешнл», он арестован
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге следователи предъявили обвинение заместителю гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» Александру Горохову, с санкции суда он арестован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему вменяется легализация бюджетных средств, добытых преступным путем в результате мошенничества. По данным СК, в 2024 году топ-менеджер заключил фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги стоимостью 32 миллиона рублей, достоверно зная, что они были получены преступным путем после махинаций при исполнении соглашения с государственным органом на сумму два миллиарда рублей.

В мошеннической схеме участвовали еще несколько граждан, отметили в СК, которым также предъявлено обвинение.

Ранее стало известно о задержании Горохова.

