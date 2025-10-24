В России отреагировали на расстрел танком ВСУ медицинской машины в ДНР

Расстрел танком Вооруженных сил Украины (ВСУ) медицинской машины в Донецкой народной республике (ДНР) — это зверство, заявил член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Инцидент произошел в Ямполе. О нем рассказал беженец Руслан Гасанов. По его словам, танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину.

«Просто слабо украинским танкам воевать с нашими танкистами. Они ищут цели легкие и на них исподтишка нападают, пытаются показать свою неимоверную силу. Вот на что армия Украины способна. Даже бойца с обыкновенным гранатометом они просто побаиваются и атакуют мирное население, людей более слабо вооруженных, на мирные села нападают, мародерством занимаются», — поделился депутат.

Ранее беженка Наталья Гуркина рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 88-летнюю мирную жительницу Донецкой народной республики. Для атаки ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты и польские пулеметы.