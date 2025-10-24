Бывший СССР
Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

Военблогер Подоляка рассказал об ударе ВС России по ключевому порту Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по одному из ключевых портов Украины при помощи фугасной авиабомбы (ФАБ-500) с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации. Об этом рассказал военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Порт Южный наравне с портом Черноморск (бывший Ильичевск) — два главных порта Украины. Через него идет не только основной экспорт, но и завозится много военного снаряжения, боеприпасов и нефтепродуктов», — написал он.

По словам Подоляки, это может повлиять на ход военной кампании из-за стратегической значимости порта для Украины.

Ранее стало известно, что корректируемые авиационные бомбы (КАБ) впервые долетели до Одесской области. Целью атаки стал морской торговый порт в районе Черноморска (до 2016 года — Ильичевск).

