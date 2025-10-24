Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:42, 24 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали главную опасность лапши быстрого приготовления

Врач Бинатова: Усилители вкуса в лапше быстрого приготовления вредят здоровью
Наталья Обрядина1

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова назвала главную опасность популярной у россиян лапши быстрого приготовления. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Самый большой вред здоровью наносят входящие в состав лапши быстрого приготовления усилители вкуса, консерванты, искусственные красители. Также этот продукт содержит большое количество соли, поэтому при частом употреблении он увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек», — предупредила Бинатова.

По ее словам, в лапше быстрого приготовления присутствуют трансжиры и регуляторы кислотности, которые являются канцерогенами и могут вызывать заболевания желудочно-кишечной системы. Кроме того, основа лапши быстрого приготовления — это легкие углеводы, при этом в ней совсем нет клетчатки, мало белка и еще меньше витаминов группы B и пищевых волокон.

Лапша быстрого приготовления в моменте насыщает, дает энергию, но чувство голода быстро возвращается. Следовательно, есть ее можно только в экстренных случаях, если нет времени приготовить полноценное блюдо или нет под рукой фруктов

Эльвина Бинатовадиетолог, эндокринолог
Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Наконец, врач призвала не заваривать лапшу быстрого приготовления в оригинальной упаковке. Она сделана из полистирола, который при контакте с горячей водой выделяет токсичные соединения, включенные в официальный список веществ, провоцирующих нарушения функции эндокринной системы.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые снижают артериальное давление. Она порекомендовала при этой проблеме есть темный шоколад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости