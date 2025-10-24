Россиянам предсказали стоимость автокредитов на новые машины

«Автостат»: Стоимость автокредитов на новые машины будет в районе 10 %

После того, как Банк России понизил ключевую ставку всего до 16,5 процента, ставки по кредитам на приобретение автомобилей уменьшатся совсем незначительно, считает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова. Ее процитировал «Автостат».

По мнению Коновой, средняя стоимость автокредитов по новым автомобилям сохранится в диапазоне около десяти процентов годовых. Что касается подержанных автомобилей, то здесь показатель будет колебаться в районе 22-23 процентов.

Она подчеркнула, что до конца года рынок будет восстанавливаться, но темпы роста будут умеренными до тех пор, пока не появятся сигналы о возможном смягчении политики регулятора.

По данным Национального бюро кредитных историй, в первый месяц осени 2025 года выдача ссуд на приобретение автомобиля сократилась на треть. Число покупок машин в кредит снизилось с 170,2 тысячи до 113,1 тысячи год к году.