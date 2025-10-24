Экономика
09:06, 24 октября 2025Экономика

Россияне стали реже покупать машины в кредит

НБКИ: Выдача автокредитов в сентябре рухнула на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В сентябре 2025 года выдача автокредитов в России рухнула на треть. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Россияне стали на треть реже покупать машины в кредит — число таких покупок снизилось с 170,2 тысячи до 113,1 тысячи год к году. В месячном выражении число покупок выросло на 5,2 процента (в августе оформили 108,5 тысячи автокредитов). Лидерами стали Москва (8 тысяч), Московская область (7,67 тысячи), Татарстан (6,24 тысячи), Санкт-Петербург (5,71 тысячи) и Краснодарский край (5,21 тысячи).

Ранее глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова предупредила, что после очередного повышения утилизационного сбора стоимость автокредитов в России вырастет. В результате позволить себе автозаем сможет еще меньшее число граждан, резюмировала Солдатенкова.

Глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин предположил, что спрос на автокредиты в стране во второй половине года после обрушения выдачи в январе-июне будет расти постепенно. Более стремительной динамике, по его словам, помешает стоимость новых машин, которая все еще остается заградительной для большинства россиян.

