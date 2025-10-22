В России сделали мрачный прогноз по автокредитованию

Аналитик Солдатенкова: Стоимость автозаймов вырастет после повышения утильсбора

Стоимость автокредитов в России вырастет после очередного повышения утилизационного сбора. Мрачный прогноз дала глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Ее слова приводит РИА Новости.

Грядущее изменение методики расчета утильсбора на иномарки категории М1, согласно ее ожиданиям, не приведет к ажиотажному спросу на автокредиты. Однако эта мера с большой долей вероятности снизит доступность подобного рода банковских продуктов на внутреннем рынке. В результате позволить себе автозаем сможет еще меньшее число граждан, резюмировала Солдатенкова.

В сложившихся условиях, считает она, россияне предпочтут заранее оформить кредит на покупку нового автомобиля. Это обусловлено тем, что после вступления в силу повышенного утильсбора многие популярные у граждан иномарки станут еще дороже. Для комфортного обслуживания автозайма, утверждает эксперт, россиянам потребуется ежемесячный доход в размере не менее 87 тысяч рублей (на новую машину) и от 89 тысяч (на подержанную).

С инициативой поднять ставки утиля для иномарок с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил ранее выступил Минпромторг. В результате нововведений, прогнозировал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, заметно подорожает ряд востребованных на внутреннем рынке автомобилей. Речь идет в том числе о Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил максимальное увеличение стоимости при ввозе мощных иномарок в 2 миллиона рублей. При таком раскладе, констатировал он, в прошлое уйдут кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry. В итоге российский авторынок в следующем году столкнется с масштабной трансформацией, а естественный отбор на нем заметно усилится, сошлись во мнении эксперты.