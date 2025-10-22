Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:49, 22 октября 2025Экономика

В России сделали мрачный прогноз по автокредитованию

Аналитик Солдатенкова: Стоимость автозаймов вырастет после повышения утильсбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость автокредитов в России вырастет после очередного повышения утилизационного сбора. Мрачный прогноз дала глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Ее слова приводит РИА Новости.

Грядущее изменение методики расчета утильсбора на иномарки категории М1, согласно ее ожиданиям, не приведет к ажиотажному спросу на автокредиты. Однако эта мера с большой долей вероятности снизит доступность подобного рода банковских продуктов на внутреннем рынке. В результате позволить себе автозаем сможет еще меньшее число граждан, резюмировала Солдатенкова.

В сложившихся условиях, считает она, россияне предпочтут заранее оформить кредит на покупку нового автомобиля. Это обусловлено тем, что после вступления в силу повышенного утильсбора многие популярные у граждан иномарки станут еще дороже. Для комфортного обслуживания автозайма, утверждает эксперт, россиянам потребуется ежемесячный доход в размере не менее 87 тысяч рублей (на новую машину) и от 89 тысяч (на подержанную).

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

С инициативой поднять ставки утиля для иномарок с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил ранее выступил Минпромторг. В результате нововведений, прогнозировал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, заметно подорожает ряд востребованных на внутреннем рынке автомобилей. Речь идет в том числе о Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил максимальное увеличение стоимости при ввозе мощных иномарок в 2 миллиона рублей. При таком раскладе, констатировал он, в прошлое уйдут кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry. В итоге российский авторынок в следующем году столкнется с масштабной трансформацией, а естественный отбор на нем заметно усилится, сошлись во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Известная 57-летняя актриса обнажила грудь на премьере сериала

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости