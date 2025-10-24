Путешествия
Россиянин описал впечатления от Японии словами «для европейского человека крайне необычно»

Петербуржец Дениз в мае побывал с братом в Японии и описал свои впечатления словами «для европейского человека крайне необычно». О путешествии в азиатскую страну он рассказал 78.ru.

Братья начали путешествие с посещения японской столицы — Токио. Дениз признался, что город его разочаровал. «Не очень впечатлил Токио, да и вообще, чем ближе на север, тем менее отзывчивые люди», — рассказал он. Петербуржцу гораздо больше понравился небольшой город Фукуока на острове Кюсю. Он отметил вкусный рамен, который ему там приготовили, а также дружелюбных и улыбчивых местных.

Также россиянин остался под впечатлением от японской природы, в особенности от горы Фудзи. «Когда ее не закрывают облака, она смотрится как в сказке», — вспоминает Дениз. По его словам, во многих городах страны можно встретить уютные сады и пруды с карпами. Кроме того, петербуржец посетил горячие источники онсэн, которыми славится Япония. Он предупредил, что одежда в них запрещена, что может удивить европейского человека.

Ранее россиянка описала поездку в Японию фразой «словила нервный срыв». Впечатления ей испортила запутанная транспортная система в аэропорту Кансай.

