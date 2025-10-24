Российская гимнастка приняла откровенную позу в купальнике для фото

Российская гимнастка Анна Канюк приняла откровенную позу в купальнике для фото

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк приняла откровенную позу на отдыхе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя блогерша предстала на размещенном кадре на деревянной площадке на фоне водных вилл. Она лежала на спине в черном купальнике, широко разведя бедра в стороны.

Подписчики оценили публикацию в комментариях. «Ты такая гибкая», «Сильная натура», «Лучше, чем идеально», «Словно богиня Афродита», — восхитились юзеры.

Ранее в октябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенное фото из спальни.