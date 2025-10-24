Наука и техника
04:30, 24 октября 2025

Российские дроны защитят технику от уничтожения

«Известия»: В России разработали аэрозольные боеприпасы для дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские дроны получили аэрозольные боеприпасы, которые позволят защитить технику от обнаружения и уничтожения. Сброшенный боеприпас скроет технику от противника, пишут «Известия».

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уже применяют новую разработку. Сброшенные с дронов аэрозольные гранаты могут скрыть личный состав и технику от обнаружения и поражения высокоточным оружием с радиолокационным наведением.

Источники издания в военном ведомстве подчеркнули, что аэрозольные боеприпасы уже проверили в боевых условиях.

«В данном случае речь идет о некоем веществе, которое рассеивает радиолокационное излучение определенных частот. По сути, это то же самое, что стелс-технология», — сказал эксперт в области РХБ защиты Олег Желтоножко.

В марте издание Forbes писало, что Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны для маскировки наступающих бойцов дымом. Автор обратил внимание на видео работы дрона с дымовой шашкой, который замаскировал войска.

