Наука и техника
13:53, 24 октября 2025Наука и техника

Российские «Медведи» с ракетами полетали над Японским морем

МО России: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над Японским морем. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов», — рассказали в ведомстве.

Сопровождение ракетоносцев обеспечили экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Кроме того, на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Полеты самолетов ВКС России выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В июне польское издание Оnet писало, что крылатые ракеты Х-101, которые могут нести Ту-95МС, способны бить по всей территории Украины. Дальность действия ракеты составляет 2,5 тысячи километров.

