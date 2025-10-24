Силовые структуры
Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

В Перми СК возбудил дело после появления видео с избиением мальчика
Екатерина Кашурникова
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Перми возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика. Об этом «Ленте» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 116 («Побои») УК РФ.

В сети появилось видео, на котором школьники избивают и унижают сверстника. Они бьют сидящего на земле подростка по спине ногами, передает РИА Новости. Школьника заставляют встать на колени и извиниться, тот выполняет требование.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту насилия и других преступлений местного жителя в отношении сожительницы.

