Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

В Перми СК возбудил дело после появления видео с избиением мальчика

В Перми возбудили дело после появления видео избиения и унижения мальчика. Об этом «Ленте» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 116 («Побои») УК РФ.

В сети появилось видео, на котором школьники избивают и унижают сверстника. Они бьют сидящего на земле подростка по спине ногами, передает РИА Новости. Школьника заставляют встать на колени и извиниться, тот выполняет требование.

