Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

В Москве следователи возбудили дело по факту насилия мужчины над сожительницей

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту насилия и других преступлений местного жителя над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Москвич проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 119 (Угроза убийством) УК РФ. Следствие ходатайствует о его аресте.

По версии следствия, 11 октября обвиняемый выпил и избил женщину на почве ревности. В результате она получила сотрясение мозга и потеряла сознание.

16 октября тиран, узнав, что потерпевшая обратилась к врачам и боится возвращаться домой, обманным путем заманил ее в квартиру. Там он вновь избил ее, угрожал убийством, после чего изнасиловал. Чтобы женщина не могла обратиться в полицию, он забрал ее телефон и ключи, запер дверь и ушел.

Спасаясь, потерпевшая выпрыгнула из окна в квартире. На улице прохожие вызвали для нее скорую помощь. Подозреваемый был оперативно задержан.

Ранее ведущего прогноза погоды на американском телеканале WDSU Девона Люси арестовали за нападение на возлюбленную.