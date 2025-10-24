Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

В Кузбассе осудят экс-инженера за гибель 8-летней девочки от удара током

Бывший инженер энергосетевой организации предстанет перед судом после смертельного удара током восьмилетней школьницы в селе Новокузнецкого округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области — Кузбассу.

По версии следствия, в период с мая 2022 года по июль 2024-го мужчина, занимая должность ведущего инженера, не содержал в надлежащем состоянии линии электропередачи в поселке Терехино. В результате этого произошел обрыв провода, а рядом находящаяся девочка получила смертельный удар током.

В отношении инженера расследовалось уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область).