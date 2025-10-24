Российский врач призвал делать пластику осенью

Хирург Нестеренко: Осенью легче восстановиться после пластики из-за прохлады

Пластический хирург Андрей Нестеренко призвал россиян делать корректирующие внешность операции осенью. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

Врач объяснил, что в упомянутое время года снижение солнечной активности и прохлада позволяют легче восстановиться после хирургического вмешательства.

После операций на лице и теле кожа особенно уязвима к ультрафиолету, который может вызвать пигментацию и усилить отеки. Комфортная температура уменьшает потливость, снижая риск воспалений в области швов, а носить компрессионное белье становится значительно легче Андрей Нестеренко хирург

Кроме того, Нестеренко заявил, что после летней суеты и перед новогодними праздниками удобно взять отпуск для восстановления. При этом он подчеркнул, что осенние вещи удачно скрывают следы операции, что снижает внутренний дискомфорт.

«Также осенью организм насыщен витаминами после летнего сезона, что положительно сказывается на заживлении и общем состоянии организма. Это помогает сократить период восстановления и снизить риски осложнений», — продолжил он.

В заключение Нестеренко напомнил, что полная реабилитация после пластики занимает от трех до шести месяцев, что позволяет полностью восстановиться к следующему лету.

