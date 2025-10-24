Российского блогера отправили отрабатывать свои шутки над блокадниками и bubble tea

Суд Москвы назначил 80 часов обязательных работ блогеру Костякову за нарушения

Мировой суд Москвы назначил наказание TikTok-блогеру Илье Костякову, который насмехался над жителями блокадного Ленинграда, за нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях в соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья признал Костякова виновным по статье 5.26 КоАП РФ и назначил 80 часов обязательных работ. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 450 тысяч рублей по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обнаружила ролики блогера с шутками о том, что блокадники три года прожили без bubble tea. Против него возбудили уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Бутырский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также Костякова оштрафовали на 750 тысяч рублей.