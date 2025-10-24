Российскому политику потребовали назначить обязательные работы

Иноагенту Шлосбергу запросили 440 часов обязательных работ

Прокурор просит назначить 440 часов обязательных работ заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

Защита ходатайствовала об отложении заседания, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях. Судья отказалась перенести суд на другую дату.

Ранее стало известно, что Псковский областной суд ужесточил меру пресечения Шлосбергу по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Политика вернули под домашний арест, изменив меру пресечения с запрета определенных действий.

По версии следствия, политик в социальной сети «Одноклассники» опубликовал пост с видео, которое дискредитирует Российскую армию.

