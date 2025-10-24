Силовые структуры
Российскую журналистку объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналистку Лученко по уголовной статье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Курс / YouTube

МВД объявило в розыск российскую журналистку Ксению Лученко (Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Согласно данным, она разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

По информации ТАСС, в отношении Лученко возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Сейчас журналистка находится за границей.

По версии следствия, на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров она сделала публикации с заведомо ложной информацией о действиях ВС Росси на территории другого государства.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

