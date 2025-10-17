Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 17 октября 2025Силовые структуры

Покинувший Россию нефтегазовый аналитик объявлен в розыск

МВД объявило в розыск нефтегазового аналитика Крутихина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

Крутихин разыскивается по статье УК РФ, подробности не уточняются.

Аналитик родился в Москве, но уехал в Норвегию. В сентябре 2025 года суд признал его виновным в распространении материалов без маркировки иноагента и оштрафовал на 40 тысяч рублей, уточняет Газета.Ru.

Ранее МВД России объявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом России в реестр иноагентов), освобожденного в рамках международного обмена в прошлом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости