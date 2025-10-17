Покинувший Россию нефтегазовый аналитик объявлен в розыск

МВД объявило в розыск нефтегазового аналитика Крутихина

МВД России объявило в розыск нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

Крутихин разыскивается по статье УК РФ, подробности не уточняются.

Аналитик родился в Москве, но уехал в Норвегию. В сентябре 2025 года суд признал его виновным в распространении материалов без маркировки иноагента и оштрафовал на 40 тысяч рублей, уточняет Газета.Ru.

Ранее МВД России объявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом России в реестр иноагентов), освобожденного в рамках международного обмена в прошлом году.