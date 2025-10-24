Культура
13:13, 24 октября 2025Культура

Рудковская и Киркоров устроили спор на красной дорожке

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская и народный артист России Филипп Киркоров устроили спор на красной дорожке музыкальной премии «Виктория». Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Поводом для дискуссии стали исполнители Дима Билан и Сергей Лазарев. Так, Киркоров завил, что на концерт Лазарева пришли 33 тысячи человек, тогда как Рудковская усомнилась в этих цифрах. «Продюсер же заявляет, что быть такого не может, и к артисту, в отличие от Димы, зрителей пришло мало», — говорится в сообщении.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что уже давно живет в сказочном мире. Во время пресс-подхода на премьере фильма «Алиса в стране чудес» певец сообщил, что ощущает себя персонажем сказки.

