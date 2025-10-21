Филипп Киркоров назвал себя сказочным

Певец Филипп Киркоров сравнил себя с Железным Дровосеком из сказочной страны

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что уже давно живет в сказочном мире. Его слова передает 5-tv.ru.

Во время пресс-подхода на премьере фильма «Алиса в стране чудес» певец сообщил, что ощущает себя персонажем сказки.

«Я давно уже в этой стране, живу в этой сказке. В этой и "Волшебник Изумрудного города". Это все про меня. Я — Великий Гудвин. Или Железный Дровосек, это вот прямо про меня», — сообщил Киркоров в разговоре с журналистом.

