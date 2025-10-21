Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:32, 21 октября 2025Культура

Филипп Киркоров назвал себя сказочным

Певец Филипп Киркоров сравнил себя с Железным Дровосеком из сказочной страны
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что уже давно живет в сказочном мире. Его слова передает 5-tv.ru.

Во время пресс-подхода на премьере фильма «Алиса в стране чудес» певец сообщил, что ощущает себя персонажем сказки.

«Я давно уже в этой стране, живу в этой сказке. В этой и "Волшебник Изумрудного города". Это все про меня. Я — Великий Гудвин. Или Железный Дровосек, это вот прямо про меня», — сообщил Киркоров в разговоре с журналистом.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров впервые прокомментировал интервью Пугачевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости