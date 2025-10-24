Силовые структуры
10:56, 24 октября 2025Силовые структуры

Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

В Сочи сержанта полиции осудили на 3 года за избиение велосипедиста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Сочи сержант полиции получил три года лишения свободы за то, что избил попавшего в отдел ночью велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, пострадавший катался ночью на велосипеде и в какой-то момент отошел в ближайшие кусты по нужде, а когда вернулся, не нашел своего велосипеда. Он решил, что его украли, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли транспортное средство в ближайших кустах. Затем велосипедист начал скандалить из-за отсутствия камер видеонаблюдения и нецензурно обругал стражей правопорядка. Мужчину забрали в отдел полиции за мелкое хулиганство. В полиции его передали старшему сержанту для разбирательства. Россиянин помешал закрыть ему дверь, и тогда полицейский избил его. Он нанес ему 13 ударов.

В результате старший сержант попал на скамью подсудимых. Суд признал его виновным по статье о превышении должностных полномочий и отправил отбывать наказание в колонию общего режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию потерпевшему в размере 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения смоленского предпринимателя Юрия Кириенкова в душе изолятора временного содержания (ИВС) города Рославля.

