Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

Ведущий KCBS-TV Хуан Фернандес потерял дар речи из-за ДТП в прямом эфире

Ведущий новостей на американском телеканале KCBS-TV, вещающем в Лос-Анджелесе, Хуан Фернандес испытал шок из-за страшного ДТП, которое произошло во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Фернандес и его соведущая Сьюзи Су следили в прямом эфире за полицейскими, которые преследовали мужчину, подозреваемого в угоне фургона. В какой-то момент предполагаемый преступник на ходу выпрыгнул из транспорта, перелез через ограждение, после чего его сбил автомобиль.

«Ого, ничего себе! Боже!» — воскликнул ведущий и открыл рот. От увиденного Фернандес потерял дар речи. При этом его коллега смогла сохранить самообладание и продолжила вести эфир. «Мы только что увидели, как человек, которого преследовали, выскочил из своей машины и был сбит другим мчащимся автомобилем», — объяснила Су.

Отмечается, что в результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в США 17-летний блогер сбил двух девушек, после чего вышел в прямой эфир на видеохостинге YouTube. Позже он был задержан, ему предъявили обвинение в намеренном наезде на девушек.