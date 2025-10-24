Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 24 октября 2025Мир

Си Цзиньпин разгадал секрет Трампа

WSJ: Трамп часто раздражал Си Цзиньпина, но ему удалось разгадать секрет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В свой первый срок президент США Дональд Трамп часто раздражал председателя КНР Си Цзиньпина своей вольнодумной смесью угроз и дружелюбия, однако на этот раз китайский лидер считает, что ему удалось разгадать секрет главы Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к китайским политикам.

«Си Цзиньпин отказался от традиционной дипломатической стратегии Китая и разработал новую, специально для Трампа», — говорится в материале.

По данным источников, новая стратегия соответствует имиджу Трампа как мастера заключения сделок, предлагающего уступки по важным вопросам, которые волнуют его лично, например, по поводу судьбы популярной китайской социальной сети TikTok.

Ранее стало известно, что американский президент и глава КНР проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости