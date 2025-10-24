Си Цзиньпин разгадал секрет Трампа

WSJ: Трамп часто раздражал Си Цзиньпина, но ему удалось разгадать секрет

В свой первый срок президент США Дональд Трамп часто раздражал председателя КНР Си Цзиньпина своей вольнодумной смесью угроз и дружелюбия, однако на этот раз китайский лидер считает, что ему удалось разгадать секрет главы Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к китайским политикам.

«Си Цзиньпин отказался от традиционной дипломатической стратегии Китая и разработал новую, специально для Трампа», — говорится в материале.

По данным источников, новая стратегия соответствует имиджу Трампа как мастера заключения сделок, предлагающего уступки по важным вопросам, которые волнуют его лично, например, по поводу судьбы популярной китайской социальной сети TikTok.

Ранее стало известно, что американский президент и глава КНР проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября.