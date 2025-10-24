Экономика
16:52, 24 октября 2025Экономика

Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

Специалисты взяли под контроль ситуацию с провалом грунта в Санкт-Петербурге
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Александр Беглов»

Специалистам городских служб удалось взять под контроль ситуацию вокруг чрезвычайного происшествия (ЧП) на тоннельном коллекторе на улице Харченко в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главы города Александра Беглова в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что к 15 часам пятницы, 24 октября, удалось стабилизировать просадку грунта в стенках котлована и на прилегающей территории дома № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту, жители которого были эвакуированы ранее.

Процесс установки шпунтового ограждения ускорили, погружая шпунт одновременно с двух сторон с помощью двух специальных установок. Чтобы защитить котлован от попадания дождевых вод, его стенки укрыли водонепроницаемым материалом. Работы продолжаются на участке между домом № 18 по улице Харченко и домом № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту.

Шпунтовое ограждение — это металлическая конструкция, образующая прочную водонепроницаемую стену, которая удерживает грунт и предотвращает осыпание и затопление территории котлована, обеспечивая безопасность строительных работ. Применение двух установок одновременно позволяет работать быстрее и с минимальным воздействием на окружающие здания и грунты.

В понедельник, 20 октября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Харченко произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Размер ямы составил около 90 квадратных метров при глубине около трех метров.

