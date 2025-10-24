Спорт
22:11, 24 октября 2025

СКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ

СКА разгромил «Сочи» со счетом 8:1 в матче КХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Петербургский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с девятью заброшенными шайбами прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Матвей Короткий, который отметился хет-триком, Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. У гостей отличился Жан-Кристоф Боден.

В следующем матче «Сочи» сыграет с московским «Спартаком» на выезде, а СКА 29 октября проведет домашний матч с новосибирской «Сибирью».

Ранее магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев.

