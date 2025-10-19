Магнитогорский «Металлург» выиграл матч КХЛ с 15 заброшенными шайбами

«Металлург» выиграл у «Нефтехимика» матч КХЛ с 15 заброшенными шайбами

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с 15 заброшенными шайбами прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев. В составе победителей все шайбы забросили разные хоккеисты.

Нынешний матч стал самым результативным в текущем сезоне КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в игре «Авангард» — «Трактор» (8:5).

Ранее КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол СКА в ворота «Автомобилиста» (2:1). Шайба в эпизоде с броском Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны сетки.