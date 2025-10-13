Спорт
Засчитавшего победный гол СКА судью пожизненно отстранили

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пожизненно отстранила судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол петербургского СКА в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в регулярном чемпионате. Об этом сообщается на сайте лиги.

Арбитр ошибочно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал решающим в матче. Встреча завершилась победой СКА со счетом 2:1.

Эта победа позволила петербургскому клубу прервать серию из пяти поражений, которая длилась с 27 сентября. Сейчас СКА занимает восьмое место в Западной конференции, имея 15 очков после 14 сыгранных матчей. «Автомобилист» располагается на второй позиции Восточной конференции с 21 очком после 16 матчей.

СКА возглавляет Игорь Ларионов. Он сменил на этом посту Романа Ротенберга.

