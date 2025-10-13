Засчитавшего победный гол СКА судью пожизненно отстранили

КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов, ошибочно засчитавшего гол СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пожизненно отстранила судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол петербургского СКА в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в регулярном чемпионате. Об этом сообщается на сайте лиги.

Арбитр ошибочно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал решающим в матче. Встреча завершилась победой СКА со счетом 2:1.

Эта победа позволила петербургскому клубу прервать серию из пяти поражений, которая длилась с 27 сентября. Сейчас СКА занимает восьмое место в Западной конференции, имея 15 очков после 14 сыгранных матчей. «Автомобилист» располагается на второй позиции Восточной конференции с 21 очком после 16 матчей.

СКА возглавляет Игорь Ларионов. Он сменил на этом посту Романа Ротенберга.