Скандал с подрывом «Северных потоков» вскрыл раскол в Европе

Оленченко: Скандал из-за следствия по «Северным потокам» усилил раскол в Европе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Скандал вокруг расследования дела о терактах на газопроводах «Северный поток» обнажил и усилил раскол в Европе. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас на этом фоне Европа переживает не только раскол, вызванный спорами, но и спад в экономическом секторе. Как отметил эксперт, взрывы на «Северных потоках» торпедировали европейскую экономику, которая всегда существовала в противовес с американской.

«Это усугубило внутренние противоречия. Обособились Венгрия и Словакия, придерживающиеся изначальных принципов ЕС — союз ради экономического благополучия, а не решения политических задач», — пояснил Оленченко.

Скандал, разгоревшийся вокруг расследования диверсии, стал лишь одной из покрывших Европу трещин. Как отметил аналитик, тенденция к распаду продолжит усиливаться. Во всяком случае, до тех самых пор, пока у власти на Западе остаются те, кто положил этому начало.

Ранее в Польше произошел скандал из-за фигуранта дела о «Северных потоках». Случилась стычка между парламентариями сейма, которые голосовали за блокировку экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева, ставшего фигурантом дела о теракте. Его выдачи потребовала немецкая сторона.

