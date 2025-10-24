Следователи заинтересовались происходящим в российской ЛСР

В Петербурге следователи и полиция провели обыск в офисе ЛСР

Следователи и сотрудники экономической полиции пришли с обыском в петербургскую строительную компанию ЛСР. Об этом сообщает Peterburg2.

По данным издания, правоохранители заинтересовались происходящим в офисах предприятий, входящих в состав ЛСР. Речь идет о «ЛСР. Сервис» и ООО «Строительная корпорация Возрождение Санкт-Петербурга». Однако причины их визита пока не раскрываются. В самой компании подтвердили факт проведения следственных мероприятий.

Информация о задержании представителей ЛСР не поступала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники жилищного агентства Невского района разработали мошенническую схему, с помощью которой пытались похитить 1,5 миллиарда рублей.