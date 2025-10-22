Силовые структуры
Миллиардную аферу раскрыли в российском жилищном агентстве

В Петербурге работников ЖКХ подозревают в хищении 1,5 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники жилищного агентства Невского района разработали мошенническую схему, с помощью которой пытались похитить 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

Участники схемы заключали контракты на круглосуточную охрану четырех пустующих корпусов дома № 75 по проспекту Обуховской Обороны. Исполнителем было подконтрольное охранное предприятие «Невский форт». По версии следствия, в 2024 году услуги по контракту стоимостью 950 тысяч рублей в реальности не оказывались, а отчетность была сфальсифицирована. В 2025 году был заключен новый контракт на сумму 1,5 миллиарда рублей. По нему успели перевести 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об обысках в этом жилищном агентстве.

