Следователи заинтересовались ударом ВСУ по дому в Подмосковье

СК возбудил дело после атаки БПЛА на Подмосковье и Белгородскую область

Следователи возбудили уголовное дело после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Московскую области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

23 октября в результате ударов по Белгороду и другим населенным пунктам области повреждения различной степени тяжести получили более 20 мирных жителей, в числе которых были несовершеннолетние. 24 октября аналогичный инцидент произошел в Красногорске Московской области — дрон врезался в жилой дом, пострадали пять человек, включая ребенка.

Утром 24 октября в Красногорске беспилотник атаковал жилой дом. При ударе произошел мощный взрыв, в результате которого взрывной волной была практически полностью уничтожена квартира на 14-м этаже.