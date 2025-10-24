Силовые структуры
13:31, 24 октября 2025
Силовые структуры

Следователи заинтересовались ударом ВСУ по дому в Подмосковье

СК возбудил дело после атаки БПЛА на Подмосковье и Белгородскую область
Варвара Митина (редактор)

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Московскую области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

23 октября в результате ударов по Белгороду и другим населенным пунктам области повреждения различной степени тяжести получили более 20 мирных жителей, в числе которых были несовершеннолетние. 24 октября аналогичный инцидент произошел в Красногорске Московской области — дрон врезался в жилой дом, пострадали пять человек, включая ребенка.

Утром 24 октября в Красногорске беспилотник атаковал жилой дом. При ударе произошел мощный взрыв, в результате которого взрывной волной была практически полностью уничтожена квартира на 14-м этаже.

