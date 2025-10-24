Слепаков высказался о смерти от рака звезды КВН

Слепаков: У юмориста Козмопулоса после операции на мозге появились новые опухоли

У бывшего участника команды КВН «Сборная Пятигорска» Павла Козмопулоса, которого не стало из-за рака, после операции на мозге появились новые опухоли. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал капитан «Сборной Пятигорска», комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Ему сделали операцию, и он потерял слух. В его голове появлялись новые опухоли, сделать с этим было ничего нельзя — их приходилось время от времени удалять», — написал юморист. По его словам, с каждой операцией состояние здоровья Козмопулоса ухудшалось.

Слепаков подчеркнул, что, несмотря на болезнь, звезда КВН много работал, создал семью и не поддавался унынию. «Он был для меня примером смелости, выносливости и жизнелюбия. (...) Он боролся с болезнью 16 лет», — добавил юморист.

Ранее бывшая участница команды «Сборная Пятигорска» Елена Борщева рассказала о последних годах жизни Козмопулоса. В частности, она раскрыла, что юморист в последние годы жизни из-за болезни передвигался на инвалидной коляске.