16:11, 24 октября 2025Силовые структуры

Снимавшей видео про маньяков российской блогерше избрали меру пресечения

В Петербурге суд арестовал блогершу Чистякову
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге суд арестовал 29-летнюю местную жительницу Диану Чистякову, которая снимала видео про маньяков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Автор тру-крайм-видеоблога будет находиться под стражей до 22 декабря. Она проходит обвиняемой по статьям 30, 205 УК РФ. Адвокат Чистяковой заявил, что она была введена в заблуждение мошенниками, нуждается в приеме препаратов и проведении судебно-психиатрической экспертизы. Сторона защиты просила избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вечером 22 октября Чистякова подошла к зданию полиции в Купчино. Она хотела поджечь участок и стоящие рядом машины. В результате две брошенные ею бутылки не загорелись, а одна вспыхнула рядом со служебным автомобилем.

Блогершу задержали. Пострадавших и ущерба от ее действий нет.

